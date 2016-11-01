Букмекеры не верят в победу "Ростова" над "Атлетико"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ростов". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Атлетико" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,13 – Н 8,83 – П2 25,00
Трансляция матча "Атлетико" – "Ростов" 1 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Атлетико" – "Ростов" 1 ноября на канале, "Матч ТВ".
Новости
"Атлетико" подписал рассчитанный до 2022 года контракт с полузащитником Янником Феррейрой-Карраско.
Во вторник "матрасникам" не помогут травмированные Аугусто Фернандес и Николас Гайтан, а выход на поле пропустившего вчерашнюю тренировку в связи с ушибом колена Кевина Гаймеро находится под вопросом. В старте француза заменит Фернандо Торрес.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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19 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Ростов" – "Атлетико"
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0:1
футбол_2018
А в конюшню наверное верят!??
11:36