Букмекеры не верят в победу "Ростова" над "Атлетико"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ростов". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Атлетико" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,13 – Н 8,83 – П2 25,00

Трансляция матча "Атлетико" – "Ростов" 1 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Атлетико" – "Ростов" 1 ноября на канале, "Матч ТВ".

Новости

"Атлетико" подписал рассчитанный до 2022 года контракт с полузащитником Янником Феррейрой-Карраско.

Во вторник "матрасникам" не помогут травмированные Аугусто Фернандес и Николас Гайтан, а выход на поле пропустившего вчерашнюю тренировку в связи с ушибом колена Кевина Гаймеро находится под вопросом. В старте француза заменит Фернандо Торрес.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 1 – 0.

Результаты последних матчей