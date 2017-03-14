Букмекеры не верят в победу "Порту" над "Ювентусом"

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Порту". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Ювентус" – "Порту"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,77 – Н 3,64 – П2 4,98

Трансляция матча "Ювентус" – "Порту" 14 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Порту".

Прямая трансляция матча "Ювентус" – "Порту" 14 марта на канале "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Ювентус" – "Порту"

Александр ШИРКО, бывший нападающий "Спартака" и сборной России – 1:0. В этой паре все ясно после матча в Португалии. "Ювентус" без каких-либо проблем выйдет в 1/4 финала, правда, много он в этот раз не забьет – все-таки, как прагматичная команда, отталкивается прежде всего от имеющегося результата.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:1. Туринцев очень хорошо и объективно судят в чемпионате Италии, в Лиге чемпионов же такой милосердной работы арбитров наверняка не будет. Однако в данной паре этот фактор на общий итог не повлияет – "Ювентус" уже прошел дальше.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-0, 7 – 2.

Результаты последних матчей