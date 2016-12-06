12:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не верят в победу "Лудогорца" над "ПСЖ"

"ПСЖ" – "Лудогорец". Фото AFP
"ПСЖ" – "Лудогорец". Фото AFP
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6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Лудогорец". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "ПСЖ" – "Лудогорец"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,18 – Н 7,69 – П2 16,00

Трансляция матча "ПСЖ" – "Лудогорец" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Лудогорец".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 3 – 1.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЧ

"Лудогорец" – "ПСЖ"

1:3

Новости

Во Франции утверждают, что руководство "ПСЖ" недовольно работой Унаи Эмери. В предстоящей игре испанскому тренеру предстоит перестроить среднюю линию в связи с дисквалификацией Марко Верратти, а также травмами Адриэна Рабьо и Хавьера Пасторе. Надежда на Тиагу Мотту, который залечил повреждение икроножной мышцы и вчера тренировался с командой.

"Лудогорец" может стать первой болгарской командой, не прекратившей выступления в еврокубках после группового турнира Лиги чемпионов. Для этого ему требуется сыграть не хуже, чем имеющий столько же очков "Базель".

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