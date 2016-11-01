Букмекеры не верят в победу "Лудогорца" над "Арсеналом"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лудогорец" – "Арсенал". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лудогорец" – "Арсенал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 8,03 – Н 5,32 – П2 1,37
Трансляция матча "Лудогорец" – "Арсенал" 1 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лудогорец" – "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Лудогорец" – "Арсенал" 1 ноября на канале, "Матч! Футбол 2".
Новости
Нападающий Жонатан Кафу заверил, что против "Арсенала" "Лудогорец" не будет играть в несвойственный болгарскому клубу оборонительный футбол.
"Арсенал" на шесть недель лишился повредившего связки голеностопа нападающего Лукаса Переса. Кроме него в Софии не сыграют Начо Монреаль, Эктор Бельерин, Санти Касорла и Тео Уолкотт. Последнему Арсен Венгер дал время для набора кондиции к игре с "Тоттенхэмом".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 6.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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19 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Арсенал" – "Лудогорец"
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6:0