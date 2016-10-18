Букмекеры не верят в победу "Копенгагена" над "Лестером"

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лестер" – "Копенгаген". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Копенгаген"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,98 – Н 3,42 – П2 4,13

Трансляция матча "Лестер" – "Копенгаген" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Копенгаген".

Новости

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса опроверг слухи о скором возвращении в ЦСКА. Нигериец готовится к завтрашней игре, в которой "лисам" не поможет восстанавливающийся после травмы колена полузащитник Нампали Менди.

Автор одного их самых красивых голов текущего турнира Томас Делэйни в январе может покинуть "Копенгаген" и стать игроком "Вердера".

Цитаты

Клаудио РАНЬЕРИ , главный тренер "Лестера":

– В прошлом сезоне мои игроки сделали самую сумасшедшую вещь, продемонстрировав командный дух, – это было потрясающе. Надеюсь, парни покажут такую же силу и любовь к футболу. Теперь я хочу большего. Абсолютно нормально, когда команда иногда проигрывает, впервые выступая в еврокубках. Футболисты "Лестера" живые люди, а не машины.