Букмекеры не верят в победу ЦСКА над "Тоттенхэмом"

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Тоттенхэм". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Тоттенхэм"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,16 – Н 3,30 – П2 2,38

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм" 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Тоттенхэм".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм" 27 сентября на канале, "Матч ТВ".

Новости

Лучший бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму голеностопа и пропустит сегодняшний поединок с ЦСКА. Клуб не называет сроки восстановления форварда, но они меньше фигурировавших в прессе двух месяцев. Кроме него в Москве не сыграют Мусса Сиссоко, Эрик Дайер, Данни Роуз и Мусса Дембеле.

"Шпоры" продлили контракты с тремя ключевыми игроками – защитниками Данни Роузом и Кайлом Уокером (до 2021 года), а также хавбеком Дели Алли (до 2020-го). На очереди – новое соглашение с Яном Фертонгеном.

Цитаты

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий:

– В этом сезоне у "Тоттенхэма" немного поменялся рисунок. Потому что огромное количество команд играет против него глубоким вторым номером. И ему приходится играть в большей степени, чем прежде, в позиционных атаках. Но в любом случае "Тоттенхэм" – одна из лучших команд Англии, а значит – одна из лучших команд мира.