Букмекеры не верят в победу ЦСКА над "Байером"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Байер"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,88 – Н 3,48 – П2 2,02

Трансляция матча ЦСКА – "Байер" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Байер".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Байер" 22 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 2 – 2.

Результаты последних матчей