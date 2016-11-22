Букмекеры не верят в победу ЦСКА над "Байером"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер". Начало – в 20:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Байер"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,88 – Н 3,48 – П2 2,02
Трансляция матча ЦСКА – "Байер" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Байер".
Прямая трансляция матча ЦСКА – "Байер" 22 ноября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=1-0, 2 – 2.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Байер" – ЦСКА
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2:2