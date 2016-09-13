13:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не верят в победу "Бешикташа" над "Бенфикой"

"Бенфика" – "Бешикташ". Фото AFP
"Бенфика" – "Бешикташ". Фото AFP
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13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" – "Бешикташ". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бенфика" – "Бешикташ"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,81 – Н 3,66 – П2 4,64

Трансляция матча "Бенфика" – "Бешикташ" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Бешикташ".

Новости

"Бенфика" в матче с "Бешикташем" столкнулась с проблемами в атаке: из-за травм игру рискует пропустить трио основных форвардов в лице Жонаса, Рауля Хименеса и Костаса Митроглу. В Португалии уже анонсируют дебют в составе 17-летнего Жозе Гомеша.

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