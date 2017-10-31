Букмекеры не верят в ЦСКА в матче с "Базелем"

Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Базелем" и ЦСКА. Встреча в Швейцарии начнется в 22.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Базель" - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 1.79 – Н 3.70 – П2 4.73

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Базель" - ЦСКА – во вторник, 31 октября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Базель": Вацлик - Сухи, Аканджи, Баланта - Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта - Штеффен, Оберлен - Айети.

ЦСКА: Акинфеев - Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий - Мариу Фернандес, Головин, Вернблум, Дзагоев, Щенников - Оланаре, Витинью.

ПОТЕРИ: Вайлати, ван Волфсвинкел (оба - травма) - Хосонов (дисквалификация).