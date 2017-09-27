Букмекеры назвали фаворита в матче "Атлетико" - "Челси"

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Челси". Встреча в Мадриде начнется в 21.45.
Котировки букмекеров на матч "Атлетико" - "Челси"
Прогноз Winline – П1 2.21 – Н 3.20 – П2 3.62
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Челси".
Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Челси" – в среду, 27 сентября, на канале "Матч! Футбол 2".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Атлетико": Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис - Коке, Габи, Сауль, Карраско - Корреа, Гризманн.
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл - Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Маркос Алонсо - Педро, Азар - Мората.
ПОТЕРИ: Фернандес (травма) - Дринкуотер (травма).