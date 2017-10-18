Букмекеры назвали фаворита матча ЦСКА - "Базель"

Сегодня состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Базелем". Встреча в Москве начнется в 21.45.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА - "Базель"

Прогноз Winline – П1 2.00 – Н 3.54 – П2 3.89

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Базель".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Базель" – в среду, 18 октября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Васин, А. Березуцкий, Игнашевич - Мариу Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Щенников - Жамалетдинов, Витинью.

"Базель": Вацлик - Сухи, Аканджи, Баланта - Ланг, Дзуффи, Джака, Петретта - Штеффен, Эль-Юнусси, Оберлен.

ПОТЕРИ: Дзагоев (травма), В. Березуцкий (под вопросом) - ван Волфсвинкел (травма).