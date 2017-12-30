Буффон сравнил Кейна с Роналдо и Криштиану Роналду

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна одним из лучших форвардов в мире. 39-летний итальянец отметил, что будет ждать встречи против "шпор" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Харри теперь один из лучших нападающих в Европе, в этом нет никаких сомнений, – цитирует Mirror Буффона. – Футболист всегда может работать над некоторыми компонентами своей игры, но есть вещи, которым научиться нельзя. Природное голевое чутье – это талант, с которым нужно родиться. На протяжении многих лет я видел таких игроков, как Роналдо, Криштиану Роналду, Индзаги, Батистута – все они обладают голевыми инстинктами, которые могут заставить любого вратаря страдать – и Кейн, абсолютно точно, из числа тех форвардов.

Я всегда хотел испытывать себя против лучших, и сейчас Харри – один из лучших. Я не боюсь сильнейших, я уважаю их и всегда хочу проверить себя против хороших игроков.

Напомним, 24-летний англичанин стал лучшим бомбардиром уходящего года, опередив аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и уругвайского форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани.