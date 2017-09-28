Буффон обогнал Мальдини по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел на поле в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (2:0). Таким образом, он провел 110-й матч в Лиге чемпионов и стал лидером среди итальянцев по количеству сыгранных матчей в этом турнире.

39-летний вратарь обошел Паоло Мальдини, на счету которого 109 матчей. Отметим, что на третьем месте по количеству проведенных матчей расположился Андреа Пирло, который отыграл 108 поединков в Лиге чемпионов.