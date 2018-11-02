Буффон - о словах в адрес арбитра Оливера: "В тот момент в меня вселился дьявол"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что до сих пор не понимает, за что он был удален во время матча 1/4 финала прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" (3:1). Итальянец, в то время выступавший за туринский клуб, после матча резко высказался в адрес арбитра Майкла Оливера, заявив, что у него "вместо сердца был мусорный бак".

- Эти слова взялись из моего лихорадочного воображения, - цитирует Буффона Football Italia. - В тот момент в меня вселился дьявол. После матча я зашел слишком далеко, однако во время игры вел себя в соответствии со спортивными принципами. Мне до сих пор интересно, за что меня удалили.

Буффон перешел в "ПСЖ" летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за парижан и пропустил 3 гола.

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