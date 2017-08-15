Буффон, Месси и Роналду - претенденты на звание лучшего футболиста года в Европе

УЕФА объявил фамилии номинантов на звание лучшего футболиста года в Европе. За награду поспорят голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Победитель будет объявлен во время торжественного вечера и жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако в четверг, 24 августа.

Шорт-лист был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр БОБРОВ.

Буффон в прошлом сезоне провел 43 матча во всех клубных турнирах (чемпионата и Суперкубка Италии и Лиги чемпионов) и пропустил 32 мяча. Чемпион Италии "Ювентус" играл в финале Лиги чемпионов против "Реала" и уступил 1:4.

Месси сыграл в 52 встречах в клубных турнирах (чемпионата, Суперкубка и Кубка Испании и Лиги чемпионов), забил 53 мяча и отдал 11 голевых передач.

Роналду в 44 матчах (чемпионата и Кубка Испании и Лиги чемпионов) забил 38 голов. "Реал" стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Помимо них в топ-10 попали: 4. Лука Модрич (Хорватия, "Реал"). 5. Тони Кроос (Германия, "Реал"). 6. Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"). 7. Серхио Рамос (Испания, "Реал"). 8. Кильян Мбаппе (Франция, "Монако"). 9. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"). 10. Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед").