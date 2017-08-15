Буффон, Месси и Роналду - претенденты на звание лучшего футболиста года в Европе

УЕФА объявил фамилии номинантов на звание лучшего футболиста года в Европе. За награду поспорят голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Победитель будет объявлен во время торжественного вечера и жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако в четверг, 24 августа.
Шорт-лист был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр БОБРОВ.
Буффон в прошлом сезоне провел 43 матча во всех клубных турнирах (чемпионата и Суперкубка Италии и Лиги чемпионов) и пропустил 32 мяча. Чемпион Италии "Ювентус" играл в финале Лиги чемпионов против "Реала" и уступил 1:4.
Месси сыграл в 52 встречах в клубных турнирах (чемпионата, Суперкубка и Кубка Испании и Лиги чемпионов), забил 53 мяча и отдал 11 голевых передач.
Роналду в 44 матчах (чемпионата и Кубка Испании и Лиги чемпионов) забил 38 голов. "Реал" стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
Помимо них в топ-10 попали: 4. Лука Модрич (Хорватия, "Реал"). 5. Тони Кроос (Германия, "Реал"). 6. Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"). 7. Серхио Рамос (Испания, "Реал"). 8. Кильян Мбаппе (Франция, "Монако"). 9. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"). 10. Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед").
Опрос
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Златан Ибрагимович
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Тони Кроос
- Серхио Рамос
- Джанлуиджи Буффон
- Лука Модрич
- Роберт Левандовски
- Пауло Дибала
- Кильян Мбаппе
Бней Иегуда
КриРо без альтернативы, как победитель Лиги Чемпионов и Примеры.) Наколотивший Баварии, Атлетико и тому же Буффону.)) Да и Португалия на КК никому не проиграла, уступила лишь в лотерею по пенальти.) Кандидатуры Буффона и Месси сомнительны.) Т.к. Юве и Барсу в этом сезоне тащили Игуаин и Неймар.)
17:12
bor_bor
Месси лучший, конечно! Но и заслуги Буффона велики. Только не Рональду - дирижер у бровки после встречи с мухой на поле!
17:02
майор99
Flamenco Месси всегда лучший! Но я бы отдал награду Буффону))====вот пусть Месси и получит. А наш Яшин останется ЕДИНСТВЕННЫМ вратарем-обладателем Золотого мяча.)))
16:54
баламошка
баламошка Вы же написали, что Кокорин - Царь!
16:51
Flamenco
Месси всегда лучший! Но я бы отдал награду Буффону))
16:36