Буффон, Месси и Роналду: кто лучший в Европе?

Сегодня в Монако УЕФА назовет имя лучшего футболиста европейского сезона-2016/17. На награду претендуют голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Победителя объявят во время торжественного вечера УЕФА и жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Список из трех претендентов был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола "СЭ" Александр Бобров.

Джанлуиджи БУФФОН. Великий ветеран. Фото "СЭ"

Лионель МЕССИ. Новые рекорды. Фото "СЭ"

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ. Главный фаворит. Фото "СЭ"

Все, что нужно знать о трех претендентах, – здесь