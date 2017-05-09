Буффон - десятый игрок, проведший 150 матчей в еврокубках

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" станет для вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона 150-м в еврокубках. Он догнал экс-защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера и стал десятым футболистом, достигшим этой отметки.

Помимо Буффона и Каррагера, 150 и более игр провели Икер Касильяс (175), Паоло Мальдини (174), Хави (173), Кларенс Зеедорф (163), Рауль (161), Хавьер Дзанетти (160), Райан Гиггз (159) и Пепе Рейна (155).

Матч "Ювентус" - "Монако" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.