21:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Буффон - десятый игрок, проведший 150 матчей в еврокубках

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Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" станет для вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона 150-м в еврокубках. Он догнал экс-защитника "Ливерпуля" Джейми Каррагера и стал десятым футболистом, достигшим этой отметки.

Помимо Буффона и Каррагера, 150 и более игр провели Икер Касильяс (175), Паоло Мальдини (174), Хави (173), Кларенс Зеедорф (163), Рауль (161), Хавьер Дзанетти (160), Райан Гиггз (159) и Пепе Рейна (155).

Матч "Ювентус" - "Монако" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

результаты опроса
5321 чел.
Отыграются ли "Атлетико" и "Монако" против "Реала" и "Ювентуса" в Лиге чемпионов?
Да, оба клуба
2.5%
"Атлетико" отыграется
4.4%
"Монако" отыграется
4.4%
Нет, чудес не бывает
88.7%
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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