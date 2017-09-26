Брюс Гроббелар: "Спартаку" забьет Мане, потому что он африканец"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар в интервью "СЭ" отметил, что у "Спартака" в сегодняшнем матче 2-го тура Лиги чемпионов есть шанс. Несмотря на это, африканец предсказал победу англичан со счетом 1:0.

– Простой вопрос – кто победит?

– "Ливерпуль" выиграет в один мяч. Думаю, 1:0. А забьет Мане, потому что он африканец!

– У "Спартака" есть хоть шанс?

– Насколько я понимаю, в России сезон начался давно, ваши команды сыграли уже больше десяти матчей. А "Ливерпуль" пока находится на старте. Это может быть преимуществом "Спартака". (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Брюса Гроббелара

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.