08:38 | Футбол — Лига чемпионов

Брюно Жезеньо: "Не хватило концентрации на угловом "Манчестер Сити" в конце игры"

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Главный тренер "Лиона"  Брюно Женезьо выразил сожаление, что его команда не смогла досрочно квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 5-го тура группового турнира "Лион" сыграл вничью с "Манчестер Сити" (2:2), а "Шахтер" обыграл "Хоффенхайма" и отстает от лионцев всего на два очка перед очной встречей.

– Мы довольны содержанием игры, но жалко, что не вышли в плей-офф, – цитирует RMC Женезьо. – В первом тайме имели много возможностей открыть счет, но упустили их. Это часть игры. Обидно, что в конце игры не хватило концентрации при розыгрыше углового. В целом план сработал, но в плей-офф еще не вышли. Поздравляю игроков в любом случае – они проделали большую работу.

Лион - Манчестер Сити

 

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