Брюно Женезьо: "Вальбуэна атаковали со всех сторон, но ответил критикам своей игрой"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" высоко оценил класс полузащитника Матье Вальбуэна. Он отметил, что хавбек хорошо справляется с давлением.

– Матье Вальбуэна удивил меня, – приводит официальный сайт УЕФА слова Женезьо. – Он показал характер и доказал, что психологически более устойчив, чем средний футболист. Его атаковали со всех сторон, но он отвечал критикам самым лучшим способом – своей игрой на поле. Он свеж как психологически, так и физически. Лучшей иллюстрацией этому стали два гола, которые он забил. Я рад за него. Для команды это большой плюс.