01:17 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Вальбуэна атаковали со всех сторон, но ответил критикам своей игрой"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" высоко оценил класс полузащитника Матье Вальбуэна. Он отметил, что хавбек хорошо справляется с давлением.

– Матье Вальбуэна удивил меня, – приводит официальный сайт УЕФА слова Женезьо. – Он показал характер и доказал, что психологически более устойчив, чем средний футболист. Его атаковали со всех сторон, но он отвечал критикам самым лучшим способом – своей игрой на поле. Он свеж как психологически, так и физически. Лучшей иллюстрацией этому стали два гола, которые он забил. Я рад за него. Для команды это большой плюс.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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