Брюно Женезьо: "Очень горжусь "Лионом"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался доволен победой над загребским "Динамо" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (3:0). Также он отметил, что воскресная игра с "Марселем" будет похожа на поединок Лиги чемпионов.

- "Лиону" нужно еще стать лучше во многих аспектах, но я очень горжусь своей командой, - цитирует Goal Женезьо. - Я доволен и результатом, и как мы играли. Тем не менее, нужно улучшить игру в завершении атак. Теперь мы должны восстановиться. Впереди у нас матч с "Марселем", который будет похож на игру Лиги чемпионов.