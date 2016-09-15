11:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Очень горжусь "Лионом"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался доволен победой над загребским "Динамо" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (3:0). Также он отметил, что воскресная игра с "Марселем" будет похожа на поединок Лиги чемпионов.

- "Лиону" нужно еще стать лучше во многих аспектах, но я очень горжусь своей командой, - цитирует Goal Женезьо. - Я доволен и результатом, и как мы играли. Тем не менее, нужно улучшить игру в завершении атак. Теперь мы должны восстановиться. Впереди у нас матч с "Марселем", который будет похож на игру Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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