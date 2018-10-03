Брюно Женезьо: "Ничья "Лиона" с "Шахтером" - справедливый результат"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после ничьей с "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что команда провалила первый тайм. Тем не менее, по его мнению, ничья - справедливый результат.

- Мы полностью провалили первый тайм, но смогли показать себя во втором, это важно, - цитирует пресс-служба УЕФА Женезьо. - В целом, считаю, что ничья – справедливый результат. В первом тайме "Шахтер" слишком легко переходил из обороны в атаку. Мемфис Депай здорово освежил игру за счет своей техники, когда вышел на замену. Я возьму нашу игру во втором тайме за образец.