Брюно Женезьо: "Не хватило концентрации на угловом "Манчестер Сити" в конце игры"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил сожаление, что его команда не смогла досрочно квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. В матче 5-го тура группового турнира "Лион" сыграл вничью с "Манчестер Сити" (2:2), а "Шахтер" обыграл "Хоффенхайма" и отстает от лионцев всего на два очка перед очной встречей.

– Мы довольны содержанием игры, но жалко, что не вышли в плей-офф, – цитирует RMC Женезьо. – В первом тайме имели много возможностей открыть счет, но упустили их. Это часть игры. Обидно, что в конце игры не хватило концентрации при розыгрыше углового. В целом план сработал, но в плей-офф еще не вышли. Поздравляю игроков в любом случае – они проделали большую работу.