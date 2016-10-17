Брюно Женезьо: "Лион" получит радость от матча с "Ювентусом" только в случае победы"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его подопечным стоит внимательно отнестись к предстоящему сопернику. Специалист добавил, что рассчитывает на победу.

– Судьба предстоящего матча зависит не только от взаимодействия Александра Ляказетта и Набиля Фекира, – приводит официальный сайт УЕФА слова Женезьо. – Ляказетт только восстановился после травмы, которую лечил почти пять недель, и ему явно не хватает игровой практики. Нам нужно сыграть очень дисциплинированно, особенно когда мы будем терять мяч. У "Ювентуса" прекрасная оборона, туринцы прекрасно обращаются с мячом. Радость от таких матчей получаешь только в случае победы.