17:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Лион" получит радость от матча с "Ювентусом" только в случае победы"

0
0
0

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил, что его подопечным стоит внимательно отнестись к предстоящему сопернику. Специалист добавил, что рассчитывает на победу.

– Судьба предстоящего матча зависит не только от взаимодействия Александра Ляказетта и Набиля Фекира, – приводит официальный сайт УЕФА слова Женезьо. – Ляказетт только восстановился после травмы, которую лечил почти пять недель, и ему явно не хватает игровой практики. Нам нужно сыграть очень дисциплинированно, особенно когда мы будем терять мяч. У "Ювентуса" прекрасная оборона, туринцы прекрасно обращаются с мячом. Радость от таких матчей получаешь только в случае победы.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ