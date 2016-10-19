01:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Лион" оказался бессилен против великого Буффона"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отдал должное голкиперу туринцев Джанлуиджи Буффону, который в первом тайме отразил пенальти и сделал несколько хороших сэйвов по ходу встречи.

– Я разочарован и расстроен из-за результата, – приводит Tmw слова Женезьо. – На кону были три очка, и их взял "Ювентус". Начало было хорошим, но мы оказались бессильны против великого Буффоном.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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