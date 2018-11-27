10:25 | Футбол — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Лион" должен сыграть на 150 процентов, чтобы иметь шанс на успех против "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Лиона"  Брюно Женезьо - о матче с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

- На бумаге соперник сильнее. Мы должны сыграть на 150 процентов, чтобы у нас был шанс на успех. "Сити" обычно владеет мячом 70-75 процентов времени. У них редко бывают трудности. Эта команда играет очень компактно и отлично прессингует, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - "Манчестер Сити" - один из фаворитов Лиги чемпионов. Это одна из лучших команд Европы, но у нас тоже есть амбиции. Единственный способ снова создать им проблемы - верить в себя.

Матч "Лион" - "Манчестер Сити" начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче "Лион" победил со счетом 2:1.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Лион - Манчестер Сити

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025120/index.html

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