11:17 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брюно Женезьо: "Буффон опытнее, чем вся оборона "Лиона"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо доволен результатом матча группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:1). По словам специалиста, "львы" могли одержать победу, что является поводом для гордости.

- Доволен игрой своей команды, несмотря на то что мы еще не оформили выход в плей-офф, - приводит Football Italia слова Женезьо. - "Лион" мог победить, и это повод для гордости. Молодые защитники действовали хорошо, но, вероятно, Буффон более опытен, чем вся наша оборона. Ничья станет стимулом для "Лиона".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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