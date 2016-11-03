Брюно Женезьо: "Буффон опытнее, чем вся оборона "Лиона"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо доволен результатом матча группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:1). По словам специалиста, "львы" могли одержать победу, что является поводом для гордости.

- Доволен игрой своей команды, несмотря на то что мы еще не оформили выход в плей-офф, - приводит Football Italia слова Женезьо. - "Лион" мог победить, и это повод для гордости. Молодые защитники действовали хорошо, но, вероятно, Буффон более опытен, чем вся наша оборона. Ничья станет стимулом для "Лиона".