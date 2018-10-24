"Брюгге" - "Монако": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов - в 19.55

В среду, 24 октября, "Брюгге" и "Монако" встретятся в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Игра на стадионе "Ян Брейдел" в Брюгге начнется в 19.55 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Монако".

После двух туров у "Брюгге" и "Монако" в группе A – 0 набранных очков. Бельгийская команда уступила дортмундской "Боруссии" (0:1 дома) и "Атлетико" (1:3 в гостях), а монегаски – "Атлетико" (1:2 дома) и "Боруссии" (0:3 в гостях). Клуб французской лиги 1, за который выступает Александр Головин, на прошлой неделе объявил об отставке Леонарду Жардима и назначил главным тренером Тьерри Анри.

"Брюгге" – "Монако": Лига чемпионов, групповой турнир, 24 октября 2018, онлайн-трансляция – в 19.55

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр