"Брюгге" - "Монако": Головин отметился голевой передачей

"Монако" вышел вперед в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге".
На 32-й минуте гол забил полузащитник Мусса Силла. Результативный пас отдал российский хавбек монегасков Александр Головин - он разогнался по правому флангу и прокинул мяч в штрафную на ход партнеру.
⚽️Club Brugge0⃣1⃣ Monaco ⚽️#Liguedeschampions #ChampionsLeague #CL #C1 #CLUASM #BRUMON #ASMonaco #Henry #thierryhenry #LDC pic.twitter.com/iUedEKO8fr– Mondialfoot France (@Mondialfoot_fr) 24 октября 2018 г.
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