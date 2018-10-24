20:29 | Футбол — Лига чемпионов

"Брюгге" - "Монако": Головин отметился голевой передачей

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"Монако" вышел вперед в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге".

На 32-й минуте гол забил полузащитник Мусса Силла. Результативный пас отдал российский хавбек монегасков Александр Головин - он разогнался по правому флангу и прокинул мяч в штрафную на ход партнеру.

 

Брюгге - Монако

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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