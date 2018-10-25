16:25 | Футбол — Лига чемпионов

Брозович пошутил над своим спасением в матче с "Барселоной"

Обсудить
0

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович пошутил в Инстаграме над своим неординарным спасением в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны".

- В стиле крокодила, - подписал Брозович фотографию в Инстаграме.

Напомним, что в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2), во время штрафного в ворота миланцев 25-летний хорват лег под стенкой, чтобы в случае чего заблокировать удар низом.

В текущем сезоне Брозович провел 11 матчей за "Интер" и забил один гол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco a voi la mossa del coccodrillo 🐊 #epicbrozo 🤔

Публикация от Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic) 25 Окт 2018 в 4:54 PDT

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...