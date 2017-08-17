Брендан Роджерс: "Селтик" устроил фантастическое представление, забив пять голов "Астане"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после победы над "Астаной"​ в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (5:0) отметил, что команда добилась замечательного результата. Тем не менее, он считает, что ответный поединок будет иметь важное значение, несмотря на крупный счет в первой встрече.

– Результат матча показал плод нашей работы, которая велась на протяжении всего прошлого сезона, - цитирует kazfootball.kz Роджерса. - Итог матча также отражает то, насколько прогрессируют игроки и как они могут выступать под давлением. "Селтик" сегодня устроил фантастическое представление, забив пять голов. Для нас, как команде из Шотландии, такой результат является замечательным для уровня Лиги Чемпионов.

– Считаете ли вы сегодняшнюю игру команды, одной из самых лучших в истории "Селтика"?

– Да, но, тем не менее, у нас были и другие хорошие игры. Повторюсь, что сегодняшний поединок показал то, насколько наши футболисты могут справляться с давлением, использовать открытые пространства на поле, играть нестандартным способом. Первые 10-15 минут мы смогли хорошо показать себя. Для нас был очень важен первый гол, который и позволил в конце концов добиться победы. Это была замечательная игра, теперь мы будем думать об ответной встрече в Астане, чтобы показать свой максимум.

– Вы сказали, что хотите поехать на ответную игру и выполнить поставленную изначально цель. Так ли это?

– Следующая игра будет важной, несмотря на то, что сейчас мы находимся в более привилегированном положении. К матчу будем готовиться в нормальном режиме. Сегодня наши игроки показали, что могут плотно перекрыть центр поля. Футболисты сработались и сумели показать отличную игру.