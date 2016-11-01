10:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брендан Роджерс: "Селтик" может обыграть "Боруссию"

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Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс уверен, что опыт участия в Лиге чемпионов поможет его команде прогрессировать. Шотландский клуб сегодня встретится с менхенгладбахской "Боруссией" в матче 4-го тура группового турнира.

- Лига чемпионов дала "Селтику" блестящий опыт, который станет отличным фундаментом для развития в течение следующих нескольких лет, - цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса. - Матчи против великих команд помогут нам в будущем, но сейчас мы хотим показать максимум в игре с "Боруссией". Нет никак сомнений в том, что мы можем выиграть сегодня. Если "Селтик" сыграет на высоком уровне, который имеет, то сможет выиграть.

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