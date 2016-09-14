Брендан Роджерс: "Счет матча с "Барсой" разочаровывает, но "Селтик" получил опыт"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:7) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Специалист отметил, что команде не хватило сил.

– На этой неделе мы много работали и одержали фантастическую победу над "Рейнджерс", поэтому было непросто встречаться сегодня с лучшей командой мира, – приводит ВВС слова Роджерса. – В первом тайме мы не забили пенальти, который мог направить встречу в иное русло. Во втором тайме мы просто выдохлись, сказалась игра, которую мы проводили на неделе. Итоговый счет разочаровывает, но мы получили полезный опыт.