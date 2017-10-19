Брендан Роджерс: "Разочарован в "Баварии", мы могли обыграть их"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после поражения от "Баварии" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что остался недоволен игрой соперника. Специалист считает, что его команде было по силам обыграть мюнхенцев.

– Я разочарован в сопернике, мы могли обыграть их, – цитирует Kicker Роджерса. – Мы неплохо сыграли во втором тайме, опасно атаковать. Но нужно быть реалистами и понимать, что наша игра была не столь качественной. Мы допустили несколько ошибок, но это поможет нам в будущем.