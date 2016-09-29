Брендан Роджерс: "Игра с "Манчестер Сити" придала "Селтику" уверенности"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:3) выразил полное удовлетворение игрой своих подопечных. По словам специалиста, эта встреча придала команде уверенности в своих силах.

– Мне не в чем упрекнуть своих футболистов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Роджерса. – Но всегда есть моменты, в которых нужно прибавлять. Команда играла блестяще, прессинговала, действовала активно. Каждая наша атака выглядела так, что казалось, она может завершиться голом. Сегодня "Селтик" играл на высшем уровне, и это дает нам уверенности в своих силах.