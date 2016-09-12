Брендан Роджерс: "Барселона" не была бы "Барселоной" без Луиса Суареса"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против "Барселоны" выразил восхищение нападающим каталонцев Луисом Суаресом. 43-летний североирландский специалист ранее работал с уругвайским форвардом в "Ливерпуле",

- В данный момент времени Луис Суарес является лучшим нападающим в мире, - цитирует Goal Роджерса. - Не думаю, что есть какие-либо вопросы по этому поводу. Прежде всего, когда вы говорите о Луисе Суаресе, вы должны понимать, что он является настоящим мужчиной. Кроме того, он очень скромный парень, который неустанно работает на тренировках. Луис очень профессиональный и семейный человек, который дает все необходимое для своей команды и семьи. Я имел удовольствие работать с ним в течение двух лет, и он был невероятным. Как футболист, я думаю, что он лучший в мире. Когда я вижу, как он играет сейчас, то понимаю, что "Барселона" не была бы "Барселоной" без него. "Селтику" будет очень трудно остановить Суареса. Вы можете иметь безупречную тактическую схему, можете припарковать два двухэтажных автобуса перед воротами, но некоторые из лучших игроков в мире всегда найдут момент для гола.