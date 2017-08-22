Брендан Роджерс: "Астана" боролась до конца, это заслуживает уважения"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс впечатлен игрой "Астаны" в ответной встрече 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. По его словам, клуб из Астаны боролся до конца, несмотря на счет первого матча (5:0).

- Мы отлично начали игру, хорошо владели ситуацией, - цитирует sports.kz Роджерса. - У нас были моменты, контроль мяча. Первый гол - отчасти случайность. Второй гол "Астаны" был отличным. После того как мы забили свой мяч, игроки немного успокоились. Когда счет стал 4:1, у "Астаны" появились шансы, но затем мы отличились вновь и получили уверенность, что не упустим результат.

"Астана" боролась до конца, и это заслуживает уважения. Это показательный матч, который должен многому нас научить. Какой момент стал переломным? Наш второй гол. Мы этим мячом перевернули игру, и это был камбэк. Мы могли сыграть лучше в обороне, но в целом мы контролировали ход встречи.