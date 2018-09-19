Брайн Идову: "Локомотив" слишком сильно нервничал в начале матча"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову после поражения от "Галатасарая"​ в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что красно-зеленые слишком нервничали в начале встречи.

- Пожалуй, мы слишком сильно нервничали в начале матча, - приводит пресс-служба УЕФА слова Идову. - Они забили из ничего. Нам удалось взять игру под свой контроль на какое-то время, но мы быстро отдали инициативу.