01:55 | Футбол — Лига чемпионов

Брайн Идову: "Локомотив" слишком сильно нервничал в начале матча"

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Защитник "Локомотива" Брайн Идову после поражения от "Галатасарая"​ в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что красно-зеленые слишком нервничали в начале встречи. 

- Пожалуй, мы слишком сильно нервничали в начале матча, - приводит пресс-служба УЕФА слова Идову. - Они забили из ничего. Нам удалось взять игру под свой контроль на какое-то время, но мы быстро отдали инициативу.

Галатасарай - Локомотив

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025059/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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