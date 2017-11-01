Брат-2. Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА

Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Базеля" стал для Василия Березуцкого 511-м в составе ЦСКА, а его брат Алексей в 489-й раз появился на поле в красно-синей форме. Таким образом, братья достигли уникальной отметки – 1000 матчей за клуб во всех турнирах.
Алексей впервые сыграл за ЦСКА 8 мая 2002 года против "Торпедо", а Василий – 17 июля того же года – против "Крыльев Советов".
На счету Алексея 332 игры в чемпионате, 54 – в национальных кубках и 103 – в еврокубках.
В активе Василия – 363 матча премьер-лиги, 49 – в национальных кубках и 99 – в еврокубках.
За это время Березуцкие на двоих забили 24 гола (13 – Василий, 11 – Алексей) и завоевали по 20 трофеев.
yuiwanow1
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01:32
Mark Krass
Уважуха братанам.
01:17
van der sar
После тысячи жизнь только начинается!
01:04