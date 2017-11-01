00:45 | Футбол — Лига чемпионов

Брат-2. Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА

Братья Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА. Фото "СЭ"
Братья Березуцкие провели 1000 матчей в ЦСКА. Фото "СЭ"
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Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Базеля" стал для Василия Березуцкого 511-м в составе ЦСКА, а его брат Алексей в 489-й раз появился на поле в красно-синей форме. Таким образом, братья достигли уникальной отметки – 1000 матчей за клуб во всех турнирах.

Алексей впервые сыграл за ЦСКА 8 мая 2002 года против "Торпедо", а Василий – 17 июля того же года – против "Крыльев Советов".

На счету Алексея 332 игры в чемпионате, 54 – в национальных кубках и 103 – в еврокубках.

В активе Василия – 363 матча премьер-лиги, 49 – в национальных кубках и 99 – в еврокубках.

За это время Березуцкие на двоих забили 24 гола (13 – Василий, 11 – Алексей) и завоевали по 20 трофеев.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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yuiwanow1

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01:32

Mark Krass

Уважуха братанам.

01:17

van der sar

После тысячи жизнь только начинается!

01:04