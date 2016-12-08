"Боруссия" установила рекорд группового турнира Лиги чемпионов

Гол Марко Ройса на 88-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (2:2) стал для дортмундской "Боруссии" 21-м в нынешнем розыгрыше турнира. Немецкий клуб установил новый рекорд группового турнира. Ранее пяти командам удавалось отличиться в шести встречах по 20 раз. Таким образом отмечались "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1998/99, "Барселона" в сезонах-2011/12 и 2016/17 и "Реал" в сезоне-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)