00:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Боруссия" установила рекорд группового турнира Лиги чемпионов

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Гол Марко Ройса на 88-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (2:2) стал для дортмундской "Боруссии" 21-м в нынешнем розыгрыше турнира. Немецкий клуб установил новый рекорд группового турнира. Ранее пяти командам удавалось отличиться в шести встречах по 20 раз. Таким образом отмечались "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1998/99, "Барселона" в сезонах-2011/12 и 2016/17 и "Реал" в сезоне-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Neil

shpasic, не подпиливай ты свои рога могли бы тебя заколоть как скотину, а то и пристрелить....

02:59

shpasic

был бы у них в группе ЦСКА, забили бы все 43!

00:57

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