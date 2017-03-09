"Боруссия" разгромила "Бенфику" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" разгромила "Бенфику" со счетом 4:0. Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Дортмундский клуб одержал победу по итогам двухматчевого противостояния со счетом 4:1. Соперник команды Томаса Тухеля по следующему раунду турнира определится после жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Боруссия" Д (Германия) – "Бенфика" (Португалия) – 4:0 (1:0)

Первый матч – 0:1.

Трансляция матч "Боруссия" Д - "Бенфика"