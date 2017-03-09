00:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Боруссия" разгромила "Бенфику" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

0
0
0
0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" разгромила "Бенфику" со счетом 4:0. Хет-трик оформил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Дортмундский клуб одержал победу по итогам двухматчевого противостояния со счетом 4:1. Соперник команды Томаса Тухеля по следующему раунду турнира определится после жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Боруссия" Д (Германия) – "Бенфика" (Португалия) – 4:0 (1:0)

Первый матч – 0:1.

Трансляция матч "Боруссия" Д - "Бенфика"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ