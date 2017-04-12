"Боруссия" проиграла "Монако" на следующий день после теракта

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" в гостях обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2. Дублем во встрече отметился нападающий монегасков Кильян Мбаппе. По мячу в составе дортмундцев забили Усман Дембеле и Синдзи Кагава.

Напомним, что изначально встреча должна была пройти вчера. За час до матча рядом с автобусом "Боруссии" произошло три взрыва. В результате инцидента пострадал полузащитник Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, а также в его руке было обнаружено инородное тело. Игра была перенесена на сегодня.

Ответная встреча пройдет 19 апреля в Монако.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Боруссия" Д (Германия) – "Монако" (Франция) – 2:3 (0:2)

Голы: Мбаппе, 19 (0:1). Бендер, 35 – в свои ворота (0:2). Дембеле, 57 (1:2). Мбаппе, 79 (1:3). Кагава, 84 (2:3).

Нереализованный пенальти: Фабинью, 17 (мимо).

"Боруссия" Д: Бюрки, Бендер (Нури Шахин, 46), Папастатопулос, Гинтер, Пищек, Вайгль, Кагава, Рафаэл Геррейру, Дембеле, Шмельцер (Пулишич, 46), Обамеянг.

"Монако": Субашич, Туре, Жемерсон, Глик, Раджи, Бернарду Силва (Дирар, 66), Жоау Моутинью, Фабинью, Лемар, Мбаппе, Фалькао (Жермен, 85).

Предупреждения: Папастатопулос, 16. Гинтер, 40. Жемерсон, 46. Лемар, 58. Дирар, 69. Фабинью, 81. Субашич, 87.

Судья: Орсато (Италия).

12 апреля. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна-Парк".

Трансляция матча "Боруссия" Д - "Монако"