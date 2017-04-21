"Боруссия" после теракта создаст собственный отдел безопасности

"Боруссия" создаст собственный отдел безопасности, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Причиной стал теракт в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" 11 апреля. Возле автобуса дортмундцев сработало три взрывных устройства. Защитник Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. Игра была перенесена на следующий день.

- Мы потратим много денег для того, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью, - сказал гендиректор "Борусии" Ханс-Йоахим Ватцке. - В последние дни мы провели переговоры с экспертами по безопасности, которых хотим нанять, в частности, с бывшими сотрудниками спецназа федеральной полиции. Последние события вынуждают нас принять совершенно новые меры безопасности. "Боруссия" также обсудит вопрос ограничения по торговле акциями клуба.

По подозрению в организации теракта был задержан гражданин России Сергей В., причем его вероятным мотивом стала манипуляция курсом акций.