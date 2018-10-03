"Боруссия" - "Монако": Витсель и Головин сыграют с первых минут

"Монако" и дортмундская "Боруссия" объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут у "монегасков" сыграет российский полузащитник Александр Головин. У "шмелей" в стартовом составе выйдет экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

"Монако": Бенальо, Аолу, Жемерсон, Фалькао (к), Головин, Сидибе, Раджи, Глик, Силла, Хенрикс.

Запасные: Субашич, Баррека, Н’Дорам, Аит-Беннассер, Шадли, Грансир, Диоп.

"Боруссия": Бюрки, Загаду, Диалло, Дилэйни, Санчо, Алькасер, Ройс (к), Аканджи, Пищек, Вольф, Витсель.

Запасные: Хитц, Хакими, Геррейру, Дауд, Филипп, Вайгль, Брюн-Ларсен.

"Монако": Бенальо, Аолу, Жемерсон, Тилеманс, Фалькао, Головин, Сидибе, Раджи, Глик, Силла, Хенрихс.

Встреча в Дортмунде начнется в 22.00 по московскому времени.

"Боруссия Д" – "Монако": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)