"Боруссия" М разгромила "Янг Бойз", "Манчестер Сити" снова победил "Стяуа"

"Боруссия" из Менхенгладбаха в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов разгромила "Янг Бойз" – 5:1. В составе победителей хет-триками отметились нападающие Раффаэл Торган Азар. В первом матче также был сильнее немецкий клуб – 3:1.

Также в групповой турнир Лиги чемпионов пробился "Манчестер Сити". После гостевой победы над "Стяуа" со счетом 5:0 подопечные Хосепа Гвардьолы дома снова обыграли румынскую команду – 1:0.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Манчестер Сити" (Англия) - "Стяуа" (Румыния) - 1:0 (0:0)

Гол: Делф, 56.

"Манчестер Сити": Харт, Клиши, Коларов, Стоунс (Тасенде, 60), Маффео, Туре, Хесус Навас, Фернанду Режес, Делф, Нолито (Адарабиойо, 60), Ихеаначо (Фернандинью, 76).

Судья: Гиль (Польша).

24 августа. Манчестер. Etihad Stadium.

"Боруссия" М (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 6:1 (3:0)

Голы: Азар, 9 (1:0). Раффаэл, 33 (2:0). Раффаэл, 40 (3:0). Азар, 64 (4:0). Раффаэл, 77 (5:0). Раве, 79 (5:1). Азар, 84 (6:1).

"Боруссия" М: Зоммер, Янчке (Корб, 72), Кристенсен, Эльведи, Джонсон, Херрманн, Штробль (Вестергорд, 53), Крамер (Дахуд, 59), Раффаэл, Штиндль, Азар.

Судья: Марринер (Англия).

24 августа. Менхенгладбах. Stadion im Borussia-Park.