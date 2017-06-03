"Боруссия" М будет болеть за "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Менхенгладбахская "Боруссия" в своем Твиттере сообщила, за кого в клубе будут болеть в финале Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Выбор немецкого клуба пал на итальянский клуб, а точнее – на голкипера Джанлуиджи Буффона.
– Болеем за тебя, Буффон! – говорится в сообщении.
Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Facciamo il tifo per te, @gianluigibuffon!✊ #UCLfinal pic.twitter.com/w1XSep8pwx– Borussia (@borussia) 3 июня 2017 г.