"Боруссия" М будет болеть за "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Менхенгладбахская "Боруссия" в своем Твиттере сообщила, за кого в клубе будут болеть в финале Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Выбор немецкого клуба пал на итальянский клуб, а точнее – на голкипера Джанлуиджи Буффона.

– Болеем за тебя, Буффон! – говорится в сообщении.

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" состоится сегодня, 3 июня, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.