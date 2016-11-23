"Боруссия" и "Легия" установили новый рекорд Лиги чемпионов

Отличившись в компенсированное время домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Легии", Марко Ройс помог состояться новому рекорду результативности матча Лиги чемпионов. Полузащитник "Боруссии" забил 12-й гол в этой встрече, завершившейся со счетом 8:4 в пользу дортмундцев. Предыдущее достижение было установлено в начале ноября 2003 года. Тогда "Монако" переиграл "Депортиво" со счетом 8:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Боруссия" Д - "Легия"