Борис Ротенберг: "С "Галатасараем" будет битва"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" рассказал о шансах выйти на поле с первых минут и давлении на команду в матчах турнира. "Локо" проиграл первые четыре матча и лишился шансов на выход в плей-офф.

– Вы нечасто выходите на поле. Как это воспринимаете и надеетесь ли сыграть против "Галатасарая"?

– Конечно, любой игрок хочет играть. Я бы лукавил, если бы сказал, что ситуация меня устраивает. Но все понимают, что решает главный тренер. Наша задача – выходить и доказывать. Для любого футболиста важен игровой ритм. Когда его нет, конечно, намного тяжелее. Не знаю, сыграю ли с "Галатасараем", но тренер знает, что я всегда готов выйти и помочь команде. Мы все хотим выиграть этот матч. Но главное, чтобы команда побеждала.

– Сейчас давление на "Локо" ниже, так как ожиданий от выступления в ЛЧ стало меньше. Это может положительно сказаться?

– Давление есть всегда, кто не справляется, лучше не выходить на поле. Для нас каждая игра в Лиге чемпионов, да и не только, – это праздник. Главное для любого футболиста – приносить пользу клубу. С "Галатасараем" будет битва, кто будет лучше готов, тот и победит. (Юлия Яковлева)

Матч 5-го тура Лиги чемпионов состоится в среду, 28 ноября, в Москве и начнется в 20.55. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Галатасарай".