Борис Копейкин: "Если удача продолжит сопутствовать ЦСКА, можно запросто выйти из группы"

Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин уверен, что в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2) армейцам немного повезло. По его словам, если удача продолжит сопутствовать красно-синим, то они сумеют выйти в плей-офф турнира.

- ЦСКА немножко повезло в матче с "Байером". Отыгрались с 0:2 - это большая удача, могли и больше пропустить, - приводит "Р-Спорт" слова Копейкина. - Первый тайм вообще был ужасный до первого нашего гола. Не знаю, почему так "потухли" немцы. Если удача будет сопутствовать ЦСКА так же и в остальных матчах Лиги чемпионов, то можно запросто выйти из группы в плей-офф. С "Монако" и "Тоттенхэмом" можно играть, дома надо брать очки.

Игра пока налаживается, впереди чуть-чуть не получается у нападающего. Для Лиги чемпионов надо укрепляться ЦСКА. Что касается пропущенных мячей в матче с "Байером", то ребята всегда делают эти выходы, за это и наказывают. Где-то, может, судья запоздал с положением "вне игры". Но в целом арбитр отсудил нормально. Игорь Акинфеев выручал, но в обороне ЦСКА играет не очень. Как только соперник играет побыстрее, то сразу ЦСКА разваливается.