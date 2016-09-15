Борис Копейкин: "Если удача продолжит сопутствовать ЦСКА, можно запросто выйти из группы"

Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин уверен, что в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2) армейцам немного повезло. По его словам, если удача продолжит сопутствовать красно-синим, то они сумеют выйти в плей-офф турнира.
- ЦСКА немножко повезло в матче с "Байером". Отыгрались с 0:2 - это большая удача, могли и больше пропустить, - приводит "Р-Спорт" слова Копейкина. - Первый тайм вообще был ужасный до первого нашего гола. Не знаю, почему так "потухли" немцы. Если удача будет сопутствовать ЦСКА так же и в остальных матчах Лиги чемпионов, то можно запросто выйти из группы в плей-офф. С "Монако" и "Тоттенхэмом" можно играть, дома надо брать очки.
Игра пока налаживается, впереди чуть-чуть не получается у нападающего. Для Лиги чемпионов надо укрепляться ЦСКА. Что касается пропущенных мячей в матче с "Байером", то ребята всегда делают эти выходы, за это и наказывают. Где-то, может, судья запоздал с положением "вне игры". Но в целом арбитр отсудил нормально. Игорь Акинфеев выручал, но в обороне ЦСКА играет не очень. Как только соперник играет побыстрее, то сразу ЦСКА разваливается.
sb1006
На одной удаче далеко не пройдёшь.
16:04
Platinum1991
Это не ЦСКА должен считать НИЧЬЮ успехом, а немцы! Немцы ВРУТ и мы им НЕ ВЕРИМ! Именно немцы ОТСКОЧИЛИ, а не ЦСКА! Если бы не судья, то не известно чему бы немцы радовались!!! ЦСКА сыграл на три с плюсом, но и этого хватило, чтобы НЕ ПРОИГРАТЬ!!! В любом случае, благодарим ЦСКА за НИЧЬЮ и желаем им в дальнейшем успешно ПОДГОТОВИТЬСЯ к другим играм в группе! Это не ЦСКА ОТСКОЧИЛ, а немцы и при помощи судей!!! Да, были ошибки и у игроков ЦСКА! Смотрели, как завороженные на распасовку немцев. Не смогли накрыть немцев и не дать им ударить по воротам! Потеря мяча, ПОЗИЦИИ и немецких игроков. Тактически Слуцкий не подготовил команду. Часть установки игроки выполнили, но не всю! В течении ДВУХ минут за все 90!!! ОПА! Две минуты играли, а остальные ОТБИВАЛИСЬ. Как вам такая подготовка??? Какая подготовка, такой и результат! Слуцкому надо НЕ ЛЕНИТЬСЯ на тренировках и выстраивать игру в ПАС!!! Что Слуцкий там делает на тренировках, когда игроки ЦСКА совершают ДЕТСКИЕ ошибки в штрафной и на подступах!!! Пусть Слуцкий НЕ ЛЕНИТСЯ и эти компоненты футбольной игры отрабатывает на тренировке!!! А тренировки должны быть НЕ ИЗНУРИТЕЛЬНЫМИ, а раскрепощёнными и разноплановыми, включая и работу над ошибками! Ведь есть чем заняться команде ЦСКА на тренировке! А тренировки КЛЮЧ к успеху на поле! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! А нашим командам, в том числе и ЦСКА, есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! В ЦСКА ПЛОХО ведётся работа над ОШИБКАМИ! Это работа тренера Слуцкого! Это ОЧЕНЬ важная часть тренировочного процесса! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Желаем ЦСКА и Слуцкому умело организовать ТРЕНИРОВОЧНЫЙ процесс соразмерности скорости и ТОЧНОСТИ и игры в ПАС, и тем самым, вывести ЦСКА на высокий уровень СТАБИЛЬНОЙ игры на всех футбольных фронтах! Тут и там!!! Вперёд ЦСКА! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
14:27