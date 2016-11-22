Борис Копейкин: "ЦСКА мог обыгрывать "Байер", соперник-то стоячий!"

Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил уверенность в том, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) армейцы имели шансы на победу. Специалист также отметил игру нападающего Федора Чалова.

– Перед этим матчем в ЦСКА мало кто верил. А вы?

– Были, конечно, опасения – учитывая проблемы армейцев. Но "Байер" обыграть могли. Команда-то стоячая! Игра давалась, было давление, моменты. Как Головин в первом тайме дважды не забил?

– Что помешало?

– В первом случае здорово сыграл Лено, вовремя вышел из ворот. Во втором Головину нужно было сразу бить. Удар у него мощный, с близкого расстояния вратаря просто расстрелял бы… А потом сами себе привезли гол. В очередной раз ошиблись при попытке создать искусственный офсайд. Уже вся Европа изучила этот маневр! Куда ребята выбегают? Надо не выдумывать, а стоять каждый с каждым.

– Стартовый состав ЦСКА удивил?

– Разве что отсутствием Игнашевича. Наверное, проблемы со здоровьем. Ведь по игре в этом сезоне серьезных претензий к нему нет. А вот выход в основе Чалова не сюрприз.

– Неужели?

– По такой погоде сам бог велел использовать нашего Федора, а не легионеров! Тем более, ни Траоре, ни Страндберг не впечатляют. Тогда пусть лучше свой набирается опыта. Надо же когда-то начинать.

– Мальчишка не разочаровал?

– Мне Федя понравился. Не стушевался. Быстренький, техничный, постоянно шел в борьбу. С Головиным отлично понимают друг друга, связка еще с дубля налажена. Жаль, поддержки из глубины было маловато. Ребятам не с кем обыграться. Еременко нет. Вернблум и Натхо выглядели тяжеловато. А Дзагоев после травмы от оптимальных кондиций явно далек. Его бы раньше заменить, да не на кого. (Александр КРУЖКОВ)