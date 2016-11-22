Борис Копейкин: "ЦСКА мог обыгрывать "Байер", соперник-то стоячий!"

Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил уверенность в том, что в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) армейцы имели шансы на победу. Специалист также отметил игру нападающего Федора Чалова.
– Перед этим матчем в ЦСКА мало кто верил. А вы?
– Были, конечно, опасения – учитывая проблемы армейцев. Но "Байер" обыграть могли. Команда-то стоячая! Игра давалась, было давление, моменты. Как Головин в первом тайме дважды не забил?
– Что помешало?
– В первом случае здорово сыграл Лено, вовремя вышел из ворот. Во втором Головину нужно было сразу бить. Удар у него мощный, с близкого расстояния вратаря просто расстрелял бы… А потом сами себе привезли гол. В очередной раз ошиблись при попытке создать искусственный офсайд. Уже вся Европа изучила этот маневр! Куда ребята выбегают? Надо не выдумывать, а стоять каждый с каждым.
– Стартовый состав ЦСКА удивил?
– Разве что отсутствием Игнашевича. Наверное, проблемы со здоровьем. Ведь по игре в этом сезоне серьезных претензий к нему нет. А вот выход в основе Чалова не сюрприз.
– Неужели?
– По такой погоде сам бог велел использовать нашего Федора, а не легионеров! Тем более, ни Траоре, ни Страндберг не впечатляют. Тогда пусть лучше свой набирается опыта. Надо же когда-то начинать.
– Мальчишка не разочаровал?
– Мне Федя понравился. Не стушевался. Быстренький, техничный, постоянно шел в борьбу. С Головиным отлично понимают друг друга, связка еще с дубля налажена. Жаль, поддержки из глубины было маловато. Ребятам не с кем обыграться. Еременко нет. Вернблум и Натхо выглядели тяжеловато. А Дзагоев после травмы от оптимальных кондиций явно далек. Его бы раньше заменить, да не на кого. (Александр КРУЖКОВ)
Slim Taller
Этот стоячий соперник только во втором тайме имел два железных момента.Когда в штангу попали и штрафной.
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Slim Taller
Этот стоячий соперник только во втором тайме имел два железобетонных момента,когда штрафной был и попадание в штангу.
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